Японія передасть Україні ще 100 генераторів

До кінця року Україна отримає від Японії ще 100 генераторів, частину яких країна передасть сьогодні, 16 листопада.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції за підсумками зустріч із японським колегою Такеші Івая, пише Суспільне.

Глава МЗС подякував Такеші Іваї за допомогу в гуманітарному розмінуванні та за готовність прийняти наступного уроку Міжнародну конференцію.

"Сьогодні відбудеться передача чергової партії потужних генераторів. Загалом цьогоріч ми отримаємо 100 генераторів від Японії. Це важлива і своєчасна підтримка", — зазначив Сибіга.

Сибіга наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії уряд Японії надав Україні допомогу на понад 12 мільярдів доларів. Зокрема нещодавно Японія вирішили виділити 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

Під час зустрічі міністри обговорили також безпекову ситуацію в Україні та світі, зокрема фактичний вступ у війну Північної Кореї.

"Домовилося нарощувати санкційний тиск на державу агресора", — додав Сибіга.

За його словами, з початку російського вторгнення Японія запровадила 26 пакетів санкцій проти фізичних і юридичних осіб Росії та Білорусі.