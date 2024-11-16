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На ТОТ України окупанти закликають школярів ставати поліцаями

Окупанти готові брати школярів без вступних іспитів.

На ТОТ України окупанти закликають школярів ставати поліцаями
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України росіяни закликають школярів вступати до лав поліцаїв через брак людей. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни агітують школярів після закінчення школи проходити скорочені курси й з повноліттям йти служити в поліцію на нижчі посади аби заповнити дефіцит кадрів", — ідеться у повідомленні.

Окупанти готові брати таких кандидатів без вступних іспитів в донецький філіал "Академії МВС", аби ті згодом ставали ляльковими офіцерами в репресивній структурі.

"Росія – це країна, де соціальний ліфт можливий при умові служіння владі. Проте служіння це зазвичай нетривале й шкідливе для здоровʼя", — зазначають у спротиві. 

Росіяни поширюють листівки із закликами вступати до армії Росії у школі тимчасово окупованого Старобільська Луганської області.

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