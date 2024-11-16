Головне за ніч та ранок суботи, 16 листопада: атака дронів на Київ, Курська операція, 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, майбутня речниця Білого дому.

У ніч на суботу, 16 листопада, РФ знову атакувала Київ ударними безпілотниками, повідомила Київська МВА.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА. Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон. Інформації щодо постраждалих не надходило.

У ніч на 16 листопада РФ атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Також ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300 і запустив по Україні 83 ударні БпЛА та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Унаслідок активної протидії Сил оборони ще 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили на цьому напрямку 30 ворожих атак. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 719 240 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки на столицю ворожих "шахедів".

В Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Уламки ударних дронів впали на житловий будинок, внаслідок чого були вибиті вікна та постраждали балкони.

Інформації про пожежу чи травмованих не надходило.

Мирні переговори між Україною та РФ можливі лише тоді, коли Україна буде сильною, тому важлива підтримка міжнародних партнерів, зокрема США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному".

Президент вважає, що якщо вести переговори в тих умовах, в яких Україна зараз, то це програшний статус для України.

Що ще сказав очільник держави – в наших новинах.

Одіозний проросійський журналіст-прихильник теорій змови Такер Карлсон не працюватиме у Білому домі - Дональд Трамп розвіяв чутки щодо його призначення, визначившись з кандидатурою прессекретаря.

Як пише Bloomberg, відповідальну роль щодо публічного представлення діяльності нового президента США візьме на себе Каролін Левітт. За першої каденції Трампа вона була речницею адміністрації, після чого спробувала себе у політичній кар'єрі, але не змогла обратися до Конгресу.

У повідомленні про своє кадрове рішення обраний президент назвав Левітт "розумною, жорсткою та вкрай ефективною комунікаційницею", яка "буде блискуче доносити до американського народу наші меседжі".

Під час перебування у Білому домі з 2017 до 2021 року Трамп змінив аж чотирьох прессекретарів, з яких лише Сара Сандерз трималася на посаді приблизно два роки і згодом змогла побудувати успішну кар'єру в державному управлінні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!