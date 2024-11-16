У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині бригада "швидкої" потрапила під ворожий мінометний обстріл

За добу з Куп’янського та Борівського напрямків евакуювали 71 людину.

На Харківщині бригада "швидкої" потрапила під ворожий мінометний обстріл
удари по Куп'янську
Фото: поліція Харківської області

Минулої доби у Золочівській громаді Харківщини бригада екстреної медичної допомоги потрапила під ворожий мінометний обстріл.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали", — зазначив він.

У селі Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу частково зруйновані будівлі ліцею, суду. Пошкоджено скління вікон у трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках, скління вікон лікарні, сільради.

В місті Ізюм внаслідок обстрілу зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків.

За добу евакуювали з Куп’янського та Борівського напрямків 71 людину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies