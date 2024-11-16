На Харківщині бригада "швидкої" потрапила під ворожий мінометний обстріл

За добу з Куп’янського та Борівського напрямків евакуювали 71 людину.

Минулої доби у Золочівській громаді Харківщини бригада екстреної медичної допомоги потрапила під ворожий мінометний обстріл.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали", — зазначив він.

У селі Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу частково зруйновані будівлі ліцею, суду. Пошкоджено скління вікон у трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках, скління вікон лікарні, сільради.

В місті Ізюм внаслідок обстрілу зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків.

За добу евакуювали з Куп’янського та Борівського напрямків 71 людину.