На Харківщині бригада "швидкої" потрапила під ворожий мінометний обстріл

Минулої доби у Золочівській громаді Харківщини бригада екстреної медичної допомоги потрапила під ворожий мінометний обстріл.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вчора бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали", — зазначив він.
У селі Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу частково зруйновані будівлі ліцею, суду. Пошкоджено скління вікон у трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках, скління вікон лікарні, сільради.
В місті Ізюм внаслідок обстрілу зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків.
За добу евакуювали з Куп’янського та Борівського напрямків 71 людину.
- Вночі російська армія атакувала Харківщину ракетою С-300, а також запутила 83 ударні дрони по Україні.