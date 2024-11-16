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Російська армія завдала 24 авіаудари по Запорізькій області, загинув один житель

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російська армія завдала 24 авіаудари по Запорізькій області, загинув один житель
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу російська армія завдала по Запорізькій області понад 460 ударів із різних видів зброї, внаслідок артобстрілу загинув один мешканець.

Про це повідомив голова  Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти завдали 464 удари по 17 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Одарівці, Лобковому, Степовому, Оріхову, Темирівці та Новоандріївці. 67-річний чоловік загинув під час обстрілу ворожою артилерією Пологівського району", — ідеться у повідомленні.

Федоров також інформував про інтенсивність обстрілів і задіяну зброю окупантів.

275 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новомиколаївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку та Гуляйполе. 

6 ударів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку і Червоне. 

159 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки та Малинівки.

За даними Запорізької ОВА, надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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