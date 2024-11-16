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За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрали вже близько 719 240 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За добу Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів, 8 ворожих танків та 28 ворожих артсистем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 719 240 (+1650) осіб,
  • танків ‒ 9338 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
  • артилерійських систем – 20520 (+28) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3651 (+6)

Дані уточнюються.

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