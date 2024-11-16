За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів, 8 ворожих танків та 28 ворожих артсистем.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 719 240 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9338 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
- артилерійських систем – 20520 (+28) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3651 (+6)
Дані уточнюються.