За добу Сили оборони ліквідували ще 1650 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів, 8 ворожих танків та 28 ворожих артсистем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрали вже близько 719 240 військових.

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