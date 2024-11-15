Головне за п’ятницю, 15 листопада: ситуація в Покровську, понад 150 боєзіткнень, нові критерії бронювання

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розмова Шольца з Путіним. Яким запам’ятається 996-й день повномасштабної війни.

За адміністрації Дональда Трампа війна закінчиться швидше.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю «Суспільному».

«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо», - сказав глава держави.

Президент України зауважив, що Трамп почув від нього позицію щодо миру і не озвучив заперечень.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 листопада відбулося 157 боєзіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 35 боєзіткнень, на Курахівському ще 34.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 листопада – в новині.

Покровська громада на Донеччині щодня потерпає від російських обстрілів. Ворог атакує з дронів мирних жителів, завдає ударів по житлових будинках.

Про це розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк. "Днями під атаку БПЛА потрапила родина. Син загинув. Вони перебували у власному авто, в яке влучив дрон. Йде полювання на людей, тож залишатись в громаді вкрай небезпечно. Завжди буду дякувати всім мешканцям, які евакуювались і вивезли дітей", — каже він.

Досі у Покровську залишається 11,5 тис. місцевих жителів та 49 неповнолітніх.

Наразі місто живе без централізованого водопостачання, подекуди без газу та на 40% без електрики. Не буде цьогоріч й опалювального сезону.

"Єдиний правильний шлях врятувати себе та своїх близьких — це евакуація", — додав начальник МВА.

Уряд встановив виплати бійцям за операції на території РФ.

Бійці отримуватимуть 100 тисяч грн на місяць. Таку ж суму – у разі поранення. У разі загибелі – сім’я отримає 15 млн гривень.

Докладніше – в новині.

Кабінет міністрів оновив критерії бронювання та отримання статусу критичного підприємства. Як і було заплановано, до 15 листопада провели аудит підприємств і організацій, які мають статус критичних і право на бронювання співробітників.

Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що перевірка виявила деякі проблемні моменти, які треба усунути. Перша зміна – регіональні і галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджувати з Міноборони і Мінекономіки.

"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (ред: зараз це 20 000 грн). Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання", – пояснив міністр.

Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Щомісяця підприємства і організації перевірятимуть на відповідність критеріям.

Уряд також ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту: визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

“Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини”, – сказав прем’єр.

Про цілі «Зимової єПідтримки» - в новині.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца і російського диктатора Володимира Путіна.

Як ідеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого, німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. «Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру», - зазначив Тихий.

МЗС вважає, що «довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів» і що нині вони «лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції».

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!