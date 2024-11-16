У неділю в Україні прогнозують до 10° тепла, без опадів

У Києві та Київській області завтра збережеться суха погода. Температура у столиці вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°; по регіону вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

У неділю, 17 листопада, на території України очікується мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень підніметься до +10°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 5-10° тепла.

У Києві та Київській області завтра збережеться суха погода. Температура у столиці вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°; по регіону вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

На початку тижня в Україні утримається хмарна з проясненнями погода. В західних, північних, Вінницькій, 18 листопада і в Херсонській області та Криму, вночі 19 листопада в Україні місцями невеликий дощ (крім півдня, з мокрим снігом).

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

В Карпатах помірний сніг (вночі 18 листопада місцями невеликий сніг); температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На Закарпатті й Прикарпатті 18 листопада вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 15-20 м/с.

У столиці 18-19 листопада хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі 19 листопада невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

На Київщині 18 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 19 листопада вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

В Україні впродовж 20-21 листопада синоптики прогнозують опади. Зокрема, в західних, північних, 21 листопада і в центральних, південних областях та Криму дощ і мокрий сніг (у східних, вдень 21 листопада і в західних областях без опадів).

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 4-10° (21 листопада протягом доби на заході країни від 2° тепла до 3° морозу, в північних областях 0-6° тепла); у південній частині вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°.

В Карпатах дощ та мокрий сніг (вдень 21 листопада без опадів); температура 20 листопада вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, 21 листопада протягом доби 1-6° морозу.

У Києві в ніч на 20 листопада без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°; 21 листопада помірний дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 3-5° тепла.

По області 20 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ, 21 листопада помірний дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вдень 20 листопада 5-10°).