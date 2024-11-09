В Україні завтра без опадів, вночі до 3° морозу

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 10 листопада, на території України без опадів, лише на півдні Одещини очікується дощ, передає Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних областях та в Криму 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в південній частині 7-12°.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°; по регіону вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

В наступні два дні в Україні збережеться суха погода, лише вдень 12 листопада на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

У західних, 11 листопада і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу (в західних областях 0-5° морозу); вдень 1-6° тепла, на півдні, 11 листопада і на Закарпатті 5-10°.

У столичному регіоні 11-12 листопада мінлива хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла; по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла.

В ніч на середу, 13 листопада, на Закарпатті невеликий мокрий сніг, на Одещині, вдень у південно-західній частині невеликий дощ; на решті території без опадів.

14 листопада вночі у західних областях, вдень в Україні невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-10°.

В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області 13-14 листопада без опадів, лише вдень 14 листопада невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°. На Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.