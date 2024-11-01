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Синоптики прогнозують у суботу невеликий дощ у більшості областей

У неділю опадів не передбачають.

Синоптики прогнозують у суботу невеликий дощ у більшості областей
осінь і дощ
Фото: EPA/UPG

Гідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні на вихідні (2-3 листопада).

За інформацією синоптиків, 2 листопада у більшості областей очікують невеликий дощ. Температура вночі становитиме 4-10° тепла, вдень - 7-14°, на півдні країни - до 19°.

3 листопада в Україні переважно без опадів.

4 листопада на Лівобережжі очікують на невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території України - без опадів.

Очікується зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 3-8° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-10° тепла.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу і понеділок пориви 15-20 м/с.

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