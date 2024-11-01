Синоптики прогнозують у суботу невеликий дощ у більшості областей

Гідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні на вихідні (2-3 листопада).
За інформацією синоптиків, 2 листопада у більшості областей очікують невеликий дощ. Температура вночі становитиме 4-10° тепла, вдень - 7-14°, на півдні країни - до 19°.
3 листопада в Україні переважно без опадів.
4 листопада на Лівобережжі очікують на невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території України - без опадів.
Очікується зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 3-8° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-10° тепла.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу і понеділок пориви 15-20 м/с.