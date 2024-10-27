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​На початку тижня в Україні буде відносно тепла погода, без опадів

У західних та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

​На початку тижня в Україні буде відносно тепла погода, без опадів
Фото: pixabay

На початку тижня в Україні утримається відносно тепла погода без істотних опадів. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 28 жовтня, у західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, у південних областях до 19°. 

У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

У вівторок, 29 жовтня, в Україні температура вночі 4-9°; вдень 9-14°, у південній частині країни та на Закарпатті до 18°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

У Києві температура вночі 6-8°; вдень 11-13°.

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