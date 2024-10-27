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Росіяни поранили трьох жителів Херсонщини

Під обстрілами опинилися мирні жителі Берислава та Комишан.

Росіяни поранили трьох жителів Херсонщини
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

У неділю, 27 жовтян, російська армія завдала ударів по Комишанах та Бериславу Херсонської області. Через обстріли постраждали троє жінок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько першої години дня під ворожий вогонь потрапило селище Комишани. Внаслідок російського обстрілу поранення дістав чоловік, 62 років", ідеться у повідомленні.

В потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення попереку та стегна.

Також внаслідок обстрілу поранень зазнала 62-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та контузію, а також перелом стегна. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, російська армія скинула вибухівку з дрона на жительку Берислава. Постраждала 60-річна жінка. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму та контузію.

У Бериславі Херсонської області росіяни з дрона скинули вибухівку із хімічною речовиною на блокпост. Хімічні опіки отримали троє поліцейських.

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