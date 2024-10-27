Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини, є поранені

Російська армія завдала масованого удару по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок атаки поранень зазнав мирний житель.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Росіяни із дронів кілька разів обстріляли село Новгород-Сіверської громади. Поранено 34-річного чоловіка, його госпіталізували в місцеву лікарню", — ідеться у повідомленні.
Також згорів гараж у приватному обійсті, знищено легкову автівку.
- Вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.