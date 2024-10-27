Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини, є поранені

Також згорів гараж у приватному обійсті, знищено легкову автівку.

"Росіяни із дронів кілька разів обстріляли село Новгород-Сіверської громади. Поранено 34-річного чоловіка, його госпіталізували в місцеву лікарню", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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