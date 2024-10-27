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Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини, є поранені

Внаслідок масованої дронової атаки постраждав 34-річний чоловік.

Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини, є поранені
обстріли Чернігівщини
Фото: В'ячеслав Чаус

Російська армія завдала масованого удару по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок атаки поранень зазнав мирний житель.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росіяни із дронів кілька разів обстріляли село Новгород-Сіверської громади. Поранено 34-річного чоловіка, його госпіталізували в місцеву лікарню", — ідеться у повідомленні.

Також згорів гараж у приватному обійсті, знищено легкову автівку.

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