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Росіяни майже 40 разів атакували Сумську область: виникли пожежі, поранено людину

Ворог атакував область з артилерії та БпЛА.

Росіяни майже 40 разів атакували Сумську область: виникли пожежі, поранено людину
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: ДСНС України

Вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів. Внаслідок ворожих атак поранена людина, виникли пожежі.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Під ворожими обстрілами опинилися Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Ямпільська громади і Роменський район.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії та запускав КАБ. Білопільську громаду атакував FPV-дронами, також зафіксований мінометний обстріл.

По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії (САУ), здійснили обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2", унаслідок чого відбулося загоряння житлового будинку.

Есманьську громаду росіяни атакували FPV-дроном. По Миропільській громаді здійснено авіаудар КАБ.

По Сумській громаді здійснено обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2", унаслідок чого травмовано одну людину.

У Річківська громаді був обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2", унаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок.

По Ямпільській громаді здійснено авіаудар КАБ, унаслідок чого відбулося загоряння житлового будинку. По Шалигинській громаді здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА.

В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено три російських безпілотники.

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