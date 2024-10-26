На фронті з початку доби відбулося 159 боїв. Найгарячіше – на Покровському та Курахівському напрямках

У Генштаб зазначають, що ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

Із початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб про ситуацію станом на 22:00.

Противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває одне боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення – триває. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали близько 300 осіб вбитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл та одну багі. Окрім того, вісім автомобілів, три міномети та один мотоцикл були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, сім атак тривають досі.

На Времівському напрямку нашими воїнами зупинено один штурм окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація рф продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 34 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.