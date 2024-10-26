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Зеленський: в Москві налаштовані на продовження агресії, більше нічого вони там не хочуть

Відсутність сильніших рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.

Зеленський: в Москві налаштовані на продовження агресії, більше нічого вони там не хочуть
Зеленський на засіданні РНБО

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 жовтня заявив, що росіяни налаштовані на продовження війни.

“В Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України”, – сказав президент. 

Він зазначив, що Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність сильніших рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. 

“Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо”, – заявив Зеленський. 

Глава держави зауважив, що час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів.

Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки”, – поінформував президент..

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