Одразу дві самохідних артилерійські установки великої потужності 2С7 "Піон" знищили бійці батальйону безпілотних систем нподалік тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" у Телеграмі.
"Сталося це в глибокому тилу ворога – за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка. Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено влучними снайперськими скидами з дрона-"бомбера" Nemesis.
Корегування удару здійснювали аеророзвідники об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".
САУ 2С7 "Піон" – 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до 47,5 кілометрів.