Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено за допомогою дрона-"бомбера" Nemesis.

Одразу дві самохідних артилерійські установки великої потужності 2С7 "Піон" знищили бійці батальйону безпілотних систем нподалік тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" у Телеграмі.

"Сталося це в глибокому тилу ворога – за 25 км від лінії фронту, біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка. Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено влучними снайперськими скидами з дрона-"бомбера" Nemesis.

Корегування удару здійснювали аеророзвідники об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".

САУ 2С7 "Піон" – 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до 47,5 кілометрів.