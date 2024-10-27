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Сили ППО знищили понад 40 російських дронів

32 російських безпілотника локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.

Сили ППО знищили понад 40 російських дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 27 жовтня РФ атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", — ідеться у повідомленні.

Фото: повітряні сили

32 російських безпілотника локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.

Інформація уточнюється та оновлюється.

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