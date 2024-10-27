РФ за добу вбила та поранила 11 цивільних на Донеччині

Російська армія впродовж доби вбила двох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", — пише Філашкін у зведенні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вже 2839 цивільних, без урахування Маріуполя та Волновахи.