РФ за добу вбила та поранила 11 цивільних на Донеччині

Російська армія впродовж доби вбила двох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро поранені.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", — пише Філашкін у зведенні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вже 2839 цивільних, без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого 1 людина загинула і 3 поранені.