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РФ за добу вбила та поранила 11 цивільних на Донеччині

Двоє загиблих та дев'ятеро постраждалих внаслідок російських обстрілів Донецької області.

РФ за добу вбила та поранила 11 цивільних на Донеччині
Наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА

Російська армія впродовж доби вбила двох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Миколаївці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", — пише Філашкін у зведенні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вже 2839 цивільних, без урахування Маріуполя та Волновахи.

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