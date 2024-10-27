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Сили оборони ліквідували близько 689 040 російських окупантів

За добу Росія втратила ще 1440 осіб.

Сили оборони ліквідували близько 689 040 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 689 040 своїх військових. Лише за добу ЗСУ ліквідували 1440 військових РФ.

Про цце повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 689 040 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 9113 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18355 (+23) од,
  • артилерійських систем – 19821 (+39) од,
  • РСЗВ – 1240 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17799 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27560 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3542 (+1)

Дані уточнюються.

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