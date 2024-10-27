Сили оборони ліквідували близько 689 040 російських окупантів

За добу Росія втратила ще 1440 осіб.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 689 040 своїх військових. Лише за добу ЗСУ ліквідували 1440 військових РФ.

Про цце повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 689 040 (+1440) осіб,

танків ‒ 9113 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 18355 (+23) од,

артилерійських систем – 19821 (+39) од,

РСЗВ – 1240 (+0) од,

засоби ППО ‒ 984 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17799 (+73),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27560 (+100) од,

спеціальна техніка ‒ 3542 (+1)

Дані уточнюються.