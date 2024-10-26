Головне за суботу, 26 жовтня: наслідки удару по будинку в Дніпрі, перехід на зимовий час, вибори в Грузії

Бойові дії на Донеччині, 159 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 976-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по житловому будинку у Дніпрі зросла до 5 осіб.

З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, серед загиблих є дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Раніше стало також відомо, що 21 людина постраждала, з них 7– у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

Унаслідок атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто.

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 жовтня відбулося 159 боїв.

Найгарячіше – на Покровському та Курахівському напрямках.

Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 жовтня – в новині.

26 жовтня російська армія скинула боєприпас на житловий будинок у селі Радькове Харківської області.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого 1 людина загинула і 3 поранені. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто дві ФАБ-250 сьогодні вдень. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони і 2 лінії електропередач.

Уряд погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

Причиною аудиту називають аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна о 04:00 перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”. Відповідно до постанови, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 – на годину назад.

Водночас 21 липня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону про обчислення часу в Україні № 4201, який скасовує сезонне переведення годинників. Тобто завтра українці мали перейти на зимовий час і на ньому залишитися. 21 серпня документ направили на підпис президенту. Однак він його досі не підписав.

Докладніше – в новині.

Голосування на парламентських виборах у Грузії завершилося о 20:00 за місцевим часом.

Загалом зареєстровано 3 508 294 виборців, за місця у Верховній Раді боролися 18 політичних партій, повідомляє видання Rustavi2.

У всій Грузії працювали 3044 виборчі дільниці, серед них 13 спеціальних, розташованих у пенітенціарних установах, і одна в психіатричному центрі.

“Ехо Кавказу” інформує, що на сайті ЦВК Грузії з'явилися дані з майже 70% дільниць, згідно з якими керівна партія “Грузинська мрія” набирає близько 53% голосів.

Решта результатів:

“Коаліція за зміни” (“Ахалі”, “Гірчі ‒ більше свободи”, “Дроа”) ‒ 11,2%;

“Єдиний національний рух” ‒ 9,8%;

“Сильна Грузія” ‒ 9,04%;

“Гахарія за Грузію” – 8,24%.

Інші партії не долають бар'єр у 5%.

Після оголошення екзит-полу проурядового каналу "Імеді" у керівній партії відсвяткували перемогу. Згідно з екзитполами каналів "Формула" та "Мтаварі", а також Edison Research перемагає опозиція.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!