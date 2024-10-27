Росіяни обстріляли Сумщину: протягом дня пролунав 201 вибух

Протягом дня на Сумщині пролунав 201 вибух. Унаслідок обстрілів пошкоджено будинок та автомобіль.
Про це повідомила Сумська ОВА в Телеграмі.
"Протягом дня росіяни здійснили 101 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 201 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, минулої доби росіяни майже 40 разів атакували Сумську область: виникли пожежі, поранено людину.