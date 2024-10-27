Росіяни обстріляли Сумщину: протягом дня пролунав 201 вибух

Як повідомлялося, минулої доби росіяни майже 40 разів атакували Сумську область : виникли пожежі, поранено людину.

"Протягом дня росіяни здійснили 101 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 201 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомила Сумська ОВА в Телеграмі.

Протягом дня на Сумщині пролунав 201 вибух. Унаслідок обстрілів пошкоджено будинок та автомобіль.

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