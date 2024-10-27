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НГУ: росіяни частково закріпилися у Селидовому і намагаються оточити місто

Щоб зайти у населений пункт, росіяни масивно застосовували артилерію, КАБи, а тоді кинули у бій максимальну кількість штурмових підрозділів.

НГУ: росіяни частково закріпилися у Селидовому і намагаються оточити місто
наслідки російських обстрілів Селидового на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

Росіяни повільно просуваються на Донеччині і змогли частково захопити Селидове.

Про це розповів речник 15-ої бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов в етері телемаратону, передає 24 Канал.

За словами Миловидова, росіяни намагаються оточити Селидове, штурмуючи при цьому сусідні населені пункти.

Ситуація в місті дуже важка. Росіяни майже тиждень активно штурмують населений пункт, використовуючи при цьому великі резерви і перекинувши сюди деякі підрозділи з північного відтинку Покровського напрямку. Також задіяли усі плацдрами, які готували з вересня.

Речник зазначив, що ворог атакує Селидове одночасно із трьох флангів – з півночі, сходу і півдня. Минулого понеділка, 21 жовтня, росіяни провели попередню масовану артилерійську підготовку близько 20 годин, задіяли максимальну кількість штурмових підрозділів і змогли прорватися на східні та південні околиці Селидового й частково закріпитися за рахунок великої сили особового складу.

Окупанти при цьому активно використовували артилерію, засоби авіаційного ураження, керовані авіабомби. Росіяни завдавали точкові удари, вираховуючи українські позиції. Миловидов додав, що при цьому загарбники не практикують активне застосування броньованої техніки.

  • 27 жовтня стало відомо, що у місті окупанти розстріляли цивільне авто з жителями. Також виявили тіла двох жінок, яких, імовірно, ворог убив після взяття частини міста під контроль.
  • Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 16.00 у неділю на Покровському противник вже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Крутого Яру і Селидового.
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