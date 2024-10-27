У Запорізькій області через російські обстріли поранені троє людей (доповнено)

27 жовтня росіяни обстріляли село Біленьке у Запорізькій області, а також Гуляйпільську громаду.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
За його словами, через ворожу атаку у Біленькому постраждала жителька.
«Окупанти нанесли удар поруч із приватним будинком. Жінка дістала поранення, оселя пошкоджена ударною хвилею», - озвучив подробиці Федоров.
Доповнено. Він згодом повідомив, що у Гуляйпільській громаді влучання сталося поруч із комбайном, який рухався степовою дорогою.
«Двоє цивільних чоловіків травмовані, техніка пошкоджена», - зазначив Федоров.
- За минулу добу російські окупанти завдали 355 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.