Росіяни масовано обстріляли село в Миколаївській області

Російські окупаційні війська в неділю, 27 жовтня, тричі завдали ударів FPV-дронами по селу Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Один із дронів атакував 43-річного водія мопеда. Чоловік від важких травм загинув на місці. Інші два БпЛА влучили у службовий автомобіль поліцейських, які прибули на виклик. Спалахнула пожежа, автомобіль повністю знищено.

Правоохоронці не постраждали.