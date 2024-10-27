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Росіяни масовано обстріляли село в Миколаївській області

Загинула людина, є руйнування.

Росіяни масовано обстріляли село в Миколаївській області
Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська в неділю, 27 жовтня, тричі завдали ударів FPV-дронами по селу Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Один із дронів атакував 43-річного водія мопеда. Чоловік від важких травм загинув на місці. Інші два БпЛА влучили у службовий автомобіль поліцейських, які прибули на виклик. Спалахнула пожежа, автомобіль повністю знищено. 

Правоохоронці не постраждали.

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