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На Донеччині через російські обстріли поранень зазнали четверо поліцейських

З Донецької області евакуйовано ще 101 людину, з них 16 дітей. 

На Донеччині через російські обстріли поранень зазнали четверо поліцейських
Фото: Нацполіція

Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області поранень зазнали четверо співробітників поліції.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

Під російськими ударами перебували Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Костянтинопіль, Маркове, Роздольне, Сонцівка. Пошкоджені 70 цивільних об’єктів, із них 22 житлові будинки.

На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК. Загинула людина, ще троє мирних жителів поранені. У Миколаївці окупанти вбили цивільну особу, пошкодили цивільні автомобіль і мотоцикл, лінію електропередач.

Костянтинопіль російські окупанти атакували із РСЗВ "Торнадо-С". Там двоє жителів травмовані, руйнувань зазнали три приватних будинки і автомобіль. У Кураховому внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримали чоловік і літня жінка.

Один поранений - у Торецьку та один - у Сонцівці. У Марковому пошкоджені чотири приватних будинки, в Роздольному - три.

Крім цивільних громадян, через російські обстріли поранень зазнали четверо поліцейських, один перебуває у тяжкому стані.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 101 людину, з них 16 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 311 252 особи, серед них 36 285 - діти, 8 495 - люди з інвалідністю.

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