На Київщині через падіння уламків "Шахеда" виникли пожежі

В одному з районів Київщини пошкоджені житловий будинок та авто.

Вночі 27 жовтня РФ атакувала Київщину ударними дронами. Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників пошкоджені будинки, виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Вночі ворог знову атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — повідомляє Кравченко.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан. Постраждалих серед населення немає.

Також через падіння уламків "Шахеда" сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована.