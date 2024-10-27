За добу через російські обстріли на Харківщині загинула людина

Також ще одна людина зазнала поранень.

У ніч на 27 жовтня російські окупанти обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу частково зруйновано 2 будинки", — ідеться у повідомленні.

Таакож минулої доби ворожих обстрілів зазнало село Радькове. Там знищено будівлю, пошкоджено 2 господарські споруди, один мирний мешканець загинув, ще один постраждав.

У Малинівці через російський обстріл пошкоджено склад зерносховища, а в Загризовому зруйновано будинок.

З Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 116 осіб, зокрема 6 дітей.