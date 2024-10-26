Російська армія атакувала Чугуївський район Харківщини, є жертви

26 жовтня російська армія скинула боєприпас на житловий будинок у селі Радькове Харківської області. З-під завалів будинку витягнули тіло людини.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок. Усі профільні служби працюють на місці події", — ідеться у повідомленні ОВА.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.