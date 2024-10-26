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Російська армія атакувала Чугуївський район Харківщини, є жертви

Ворожий боєприпас влучив у житловий будинок. 

Російська армія атакувала Чугуївський район Харківщини, є жертви
Наслідки авіаудару на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

26 жовтня російська армія скинула боєприпас на житловий будинок у селі Радькове Харківської області. З-під завалів будинку витягнули тіло людини. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок. Усі профільні служби працюють на місці події", — ідеться у повідомленні ОВА.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

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