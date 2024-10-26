За тиждень українські сапери знешкодили майже 2 тисячі вибухових пристроїв

Підрозділи саперів Міністерства оборони України продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.
Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки.
За останній тиждень з 18 по 25 жовтня 2024 року обстежено та очищено:
- 4 857,68 га місцевості;
- 4 717,35 га сільгоспугідь;
- 2,74 км ліній електропередачі;
- 9,61 км автомобільних доріг.
Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 938 вибухонебезпечних предметів. Всього саперами підрозділів Міністерство оборони України виявлено та знищено 409 607 вибухонебезпечних залишків війни (дані за попередній період уточнено).
- Через російську агресію 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії України досі забруднено вибухонебезпечними предметами.