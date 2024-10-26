Головне за ніч та ранок суботи, 26 жовтня: атака на Дніпро, наслідки влучання в багатоповерхівку в Києві, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 192 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, удар Ізраїля по Лівану.

Унаслідок нічної ракетної атаки на місто Дніпро загинули четверо людей, серед них – дитина. Ще 20 постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.

За інформацією очільника МВС, внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Президент Зеленський заявив, що ворожий дрон атакував лікарню імені Мечникова.

Унаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто.

Більше інформації – в новині.

Увечері 25 жовтня Росія атакувала дронами Київ, влучивши в багатоповерхівку. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу людину і 6 поранених, одного з них госпіталізували.

В Офісі генпрокурора доповнили, що внаслідок атаки російських БпЛА на столицю загинула 14-річна дівчинка, постраждали двоє чоловіків, три жінки, одну з яких доправили до лікарні з гострою реакцією на стрес.

КМВА згодом зазначила, що у багатоквартирному будинку проводять евакуацію мешканців.

За інформацією ДСНС, пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Рятувальники локалізували пожежу квартир на 20 та 21 поверсі і евакуювали понад сотню людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, одного удару по артилерійських системах.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 687 600 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Київській області внаслідок російської атаки БпЛА виникли пожежі в Ірпіні, Бориспільському та Обухівському районах. За уточненими даними, у Бориспільському районі загинула 1 особа (померла у лікарні) також постраждала дитина 2011 р.н.

"Унаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, рятувальники ліквідували 2 пожежі. В Ірпіні через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12", — ідеться у повідомленні ДСНС України.

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

На Обухівщині ліквідовано загорання крівлі житлового будинку.

На зустрічі світових фінансових керівників у Вашингтоні в рамках засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку країни "Великої сімки" остаточно досягли згоди щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів.

Як пише "Голос Америки", позики від G7 "будуть обслуговуватися та погашатися майбутніми потоками надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів". Країни "Великої сімки" в оприлюдненому спільному комюніке підтвердили, що прагнуть розпочати виплати вже до кінця цього року.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджував, що 50 млрд доларів від "Великої сімки" будуть доступні для нашої держави вже цього року.

За інформацією CNN, Ізраїль розпочав військову операцію, що має стати відплатою за масштабний балістичний удар з боку Ірану, завданий 1 жовтня.

Державні медіа ісламської республіки повідомили про вибухи, які було чути у Тегерані. Ймовірні цілі ударів розташовані на захід від столиці країни. Також про роботу системи протиповітряної оборони по "ворожих об'єктах" поблизу Дамаска повідомили наближені до сирійської влади ЗМІ.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила, що завдає "високоточних ударів по військових об'єктах Ірану", та попередила, що її сили "повністю мобілізовані". Сполучені Штати стверджують, що не беруть участі в операції.

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