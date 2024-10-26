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Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)

Триває евакуація мешканців багатоповерхівки.

Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
пожежа у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року

Увечері 25 жовтня Росія атакувала дронами Київ. Є влучання у багатоповерхівку. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу людину і 5 поранених, одного з них госпіталізували.

Як повідомили у КМВА, внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували.

Як зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок атаки у Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі. 

пожежа у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року
пожежа у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року

Кличко повідомляв, що через влучання БпЛА загорілися верхні поверхи. 

КМВА згодом зазначила, що у багатоквартирному будинку проводять евакуацію мешканців. 

Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих, додали в адміністрації.

За інформацією ДСНС, пошкоджені квартири  з 17 по 21 поверхи. Рятувальники локалізували пожежу квартир на 20 та 21 поверсі і евакуювали понад сотню людей.

"На місці працюють психологи ДСНС, триває перевірка квартир та ліквідація пожежі", - додали у ДСНС.

рятувальники гасять пожежу у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року
рятувальники гасять пожежу у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року

рятувальники гасять пожежу у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року
рятувальники гасять пожежу у Києві внаслідок влучання російського БпЛА 25 жовтня 2024 року

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