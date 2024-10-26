За добу російська армія понад 300 разів била по населених пунктах Запоріжжя

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

118 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Левадне.

"Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Новоданилівці та Малій Токмачці", — пише Федоров.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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