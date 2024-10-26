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За добу російська армія понад 300 разів била по населених пунктах Запоріжжя

Під російськими обстрілами опинилися 13 населених пунктів Запорізької області.

За добу російська армія понад 300 разів била по населених пунктах Запоріжжя
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російські окупанти завдали 330 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Новоданилівці та Малій Токмачці", — пише Федоров. 

193 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Преображенку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Левадне. 

118 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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