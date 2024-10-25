Дніпро потрапило під ракетний обстріл РФ, є загиблі та поранені (оновлення)

"Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив очільник області.

Оновлення 0:50 . Наразі відомо про двох загиблих жінок та десятьох постраждалих.

За його словами, пошкоджена житлова забудова.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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