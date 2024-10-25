Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Дніпро потрапило під ракетний обстріл РФ, є загиблі та поранені (оновлення)

Пошкоджена житлова забудова, повідомила влада області.

Пізно ввечері 25 жовтня під ракетний обстріл Росії потрапило місто Дніпро.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджена житлова забудова. 

«Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо», - додав Лисак.

Оновлення 0:50. Наразі відомо про двох загиблих жінок та десятьох постраждалих.

"Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив очільник області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies