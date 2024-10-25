Дніпро потрапило під ракетний обстріл РФ, є загиблі та поранені (оновлення)

Пізно ввечері 25 жовтня під ракетний обстріл Росії потрапило місто Дніпро.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, пошкоджена житлова забудова.
«Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо», - додав Лисак.
Оновлення 0:50. Наразі відомо про двох загиблих жінок та десятьох постраждалих.
"Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив очільник області.
- Перед цим окупанти випустили ракети по Сумах і Конотопу.
- До цього російські БпЛА атакували Київ.