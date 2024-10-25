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В Армії+ за два місяці авторизувалися понад третина мільйона військовослужбовців і більш ніж тисяча військових частин

В оновленні стали доступними низка рапортів.

В Армії+ за два місяці авторизувалися понад третина мільйона військовослужбовців і більш ніж тисяча військових частин
Застосунок "Армія+"
Фото: Мінцифра

За два місяці після запуску Армія+ у застосунку авторизувалися 340 тисяч військовослужбовців, а понад тисяча військових частин почали опрацьовувати електронні рапорти. При цьому більш ніж 10 000 з них вже подали через застосунок.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що велика частина лідерства в розвитку цифровізації української армії лежить на командирах частин.

У відомстві нагадали, що українські військові зможуть також здобувати верифіковані знання з військової справи безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв. 

Для цього у застосунку Армія+ стали доступними навчальні матеріали, які охоплюють такі теми, як «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» та «Безпілотні системи. Основи БпЛА». Наразі триває робота над наступними темами курсів — «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка». 

Крім того, в оновленні Армії+ стали доступні такі види рапортів, як отримання довідки форми 5, виїзд за межі гарнізону, звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я, виплата за підписання першого контракту і відпустка після звільнення із полону.

  • Застосунок запустили у серпні цього року.
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