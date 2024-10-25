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ГУР: окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР

Чисельність північнокорейських військових у Росії вже становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів.

ГУР: окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Українська розвідка перехопила розмови російських військових про підготовку до прийому північнокорейських підрозділів в Курській області Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Російські військові 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-ї армії південного військового округу Росії, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку, обговорюють організаційні питання щодо прибуття північнокорейських військовослужбовців, умовно названих "батальйон К".

"Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом", — зазначають в українській розвідці.

Самі ж росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

За даними української розвідки, чисельність північнокорейських військових у Росії вже становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, включно з трьома генералами з Пхеньяну.

  • Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни проти України, "найманцями-гарматним м'ясом". Він звинуватив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.
  • Тим часом Пентагон і НАТО також заявили, що мають докази перебування військових КНДР у Росії. А головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші.
  • Президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
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