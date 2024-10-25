ГУР: окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР

Чисельність північнокорейських військових у Росії вже становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів.

Українська розвідка перехопила розмови російських військових про підготовку до прийому північнокорейських підрозділів в Курській області Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Російські військові 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-ї армії південного військового округу Росії, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку, обговорюють організаційні питання щодо прибуття північнокорейських військовослужбовців, умовно названих "батальйон К".

"Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом", — зазначають в українській розвідці.

Самі ж росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

За даними української розвідки, чисельність північнокорейських військових у Росії вже становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, включно з трьома генералами з Пхеньяну.