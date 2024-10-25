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Розвідка: вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій

Зеленський зазначив, що це очевидний ескалаційний крок Росії. Тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

Розвідка: вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій
Ілюстративне фото: парад у КНДР
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Про це повідомляє пресслужба президента. 

Сьогодні, 25 жовтня, Головком Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. За словами президента, на Донеччині важко, але бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта.

“Окремо – Курська операція. Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати”, – повідомив президент. 

Також Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань у визначених районах Курської області.

“Доповів також і щодо залучення Росією військових з Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями”, – наголосив президент. 

Він зазначив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу.

Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію”, – підсумував Зеленський.

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