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В Україні через хмарну погоду зросло споживання електроенергії

В пікові години радять економити. 

В Україні через хмарну погоду зросло споживання електроенергії
Фото: ДТЕК

В Україні зросло споживання електроенергії: сьогодні станом на 9:30 воно було на 3,5% вищим, ніж учора. Це пояснюється хмарністю у більшості областей і зниженою ефективністю побутових сонячних електростанцій.

Учора пік споживання припав на вечір, але він був таким самим, як і днем раніше, 23 жовтня. В Укренерго нагадали, що енергетика ще продовжує оговтуватися від російських атак, тож потрібно заощаджувати.

Користуватися потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

"Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 538 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській і Харківській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині", – повідомили в Укренерго.

  • Більше про прогнози на зиму – в матеріалі lb.ua "Опалювальний сезон розпочався. Чи буде імпорт світла взимку і про що попередили в РНБО".
  • Щоб краще підготуватися до можливих ризиків – читайте матеріал "Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде".
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