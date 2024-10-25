Сили ППО вночі збили 36 ворожих "шахедів" із 63

Більшість БпЛА збито на Одещині та Київщині.

У ніч на 25 жовтня Росія атакувала Україну 63-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Інформація уточнюється та оновлюється.

Як повідомлялося, уночі Сили протиповітряної оборони збили півтора десятка "шахедів", які летіли на Київ.