У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько чверті боїв із ворогом учора припали на Покровський напрямок

Там учора було вдвічі більше атак, ніж днем раніше.

Близько чверті боїв із ворогом учора припали на Покровський напрямок
Фото: скріншот відео

Розпочалася 975 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, учора Росія завдала одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинула 153 КАБ. Крім цього, здійснила понад 4000 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе, повідомили в Генштабі.

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій окупантів в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

  • Покровський напрямок цього тижня знову став тим, де відбувається найбільша кількість зіткнень з окупантами. Порівняно з середою, вчора загальна кількість боїв зросла: зі 148 до 187. На Харківському напрямку у четвер було на одне зіткнення менше, знизилася активність ворога і на Краматорському, Курахівському та Придніпровському напрямках. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies