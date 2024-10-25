Близько чверті боїв із ворогом учора припали на Покровський напрямок

Там учора було вдвічі більше атак, ніж днем раніше.

Розпочалася 975 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, учора Росія завдала одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинула 153 КАБ. Крім цього, здійснила понад 4000 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе, повідомили в Генштабі.

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій окупантів в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.