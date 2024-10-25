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Уночі росіяни знову атакували Київ "шахедами", сили ППО збили до 15 дронів

У Дарницькому районі сталося загорання на відкритій території дерев та трави. Наразі пожежу ліквідовано.

Уночі росіяни знову атакували Київ "шахедами", сили ППО збили до 15 дронів
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Уночі росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили півтора десятка "шахедів".

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. 

"Вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - Російська Федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години. 

"За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - зазначили в КМВА.

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило. 

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