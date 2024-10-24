Командувач Сухопутних військ запевнив у співпраці з правоохоронцями при боротьбі з корупцією під час мобілізації

Павлюк заявив, що нарощують зусилля «задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників».

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевнив, що за останні місяці командування налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо корупції у системі мобілізації.

За словами Павлюка, у Сухопутних військах нарощують зусилля «задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників».

«Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах», - додав командувач.