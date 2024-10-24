Командувач Сухопутних військ запевнив у співпраці з правоохоронцями при боротьбі з корупцією під час мобілізації

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк запевнив, що за останні місяці командування налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо корупції у системі мобілізації.
За словами Павлюка, у Сухопутних військах нарощують зусилля «задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників».
«Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах», - додав командувач.
- 24 жовтня стало відмо, що працівників Голосіївського районного ТЦК Києва підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації.
- За даними Офісу генпрокурора і ДБР, до схеми причетні троє службовців, колишній голова військово-лікарської комісії та двоє цивільних. Ексголова ВЛК вже мав підозру за аналогічні злочини, але це його не зупинило.
- У Харкові правоохоронці підозрюють чоловіка у зловживанні впливом на посадових осіб військо-лікарської комісії (ВЛК) та працівників ТЦК.