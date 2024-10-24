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Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності

Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Оксана Забужко, а читатиме його письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба.

Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
студент
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Завтра, 25 жовтня, українці писатимуть щорічний Радіодиктант національної єдності. Авторкою цьогоріч стала письменниця Оксана Забужко, текст матиме назву "Магія голосу". 

Про це повідомляє Суспільне

Читатиме текст письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба.

Диктат почнеться 25 жовтня об 11:00. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі: 

  • на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
  • наживо в ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура;
  • на YouTube-каналі Українського Радіо;
  • на Facebook-сторінках Суспільного.

Текст радіодиктанту буде оприлюднено 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та на сайті "Суспільне Культура".

Написати диктант можна буде дома, або у колі однодумців. "Суспільне Культура" зібрало місця, де можна приєднатися до охочих написати диктант: 

Уже другий рік спільно з благодійним фондом "Доступ" і виданням "Лірум" бар Squat17b (Київ) запрошує усіх охочих разом написати диктант. Але для участі слід заздалегідь зареєструватися.

Книгарня Book.ua обіцяє організувати додаткові місця у двох книгарнях, аби всі охочі змогли написати радіодиктант. Для того, щоби розуміти кількість охочих, у книгарні також просять зареєструватися.

Радіодиктант можна буде написати за двома адресами: 

  • вул. Лисенка, 2/1 (Золоті ворота);
  • вул. Салютна, 2 (Файна таун).

Києво-Могилянська академія Також запрошує писати диктант – у Бібліотеці Антоновичів, 25-та читацька зала. Збиратися рекомендують о 10:30. Реєстрація обов'язкова, оскільки кількість місць обмежена.

Обидві книгарні "Сенс" запрошують разом писати радіодиктант. Для участі необхідно було зареєструватися, щоб у книгарнях підготували достатньо матеріалів та місць. А ось приходити на захід закликають за 10-15 хвилин, щоб зайняти місця.

  • пров. Микільський, 1/25 
  • вул. Хрещатик, 34 

Книгарня "Плекай" (Київ та Львів) також запрошують приєднатися до написання Радіодиктанту. Охочих запрошують прийти трохи раніше, щоб до початку диктанту об 11 годині, встигнути зайняти зручне місце. Та просять повідомили у коментарях до допису, у якому місті збираєтесь доєднатися.

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