Росіяни вдарили по Куп'янську, загибель людей не підтвердилася (доповнено)

Сьогодні, 24 жовтня, близько 10:00 години окупанти вдарили по м. Куп'янськ.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку. Спочатку він повідомив про двох загиблих та трьох поранених.

Однак згодом спростував загибель людей і зазначив, що з-під завалів деблокували жінку у важкому стані.

Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи.

Частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

Нещодавно у Куп’янському районі Харківщини посилили евакуаційні заходи через постійні обстріли з боку російської армії.