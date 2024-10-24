У Старокостянтинові внаслідок атаки пошкоджено готелі, магазин і двоповерхову будівлю

Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" в Старокостянтинові пошкоджено готелі і двоповерхову будівлю. На місцях падіння виникли пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, тож вогонь не розповсюдився. Про це повідомили в ДСНС України.

"З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей", – ідеться у повідомленні.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, унаслідок чого зруйновано магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару

"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", – додали в ДСНС.