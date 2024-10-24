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У Старокостянтинові внаслідок атаки пошкоджено готелі, магазин і двоповерхову будівлю

Ворог провів повторний обстріл. 

У Старокостянтинові внаслідок атаки пошкоджено готелі, магазин і двоповерхову будівлю
Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" в Старокостянтинові пошкоджено готелі і двоповерхову будівлю. На місцях падіння виникли пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, тож вогонь не розповсюдився. Про це повідомили в ДСНС України.

"З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей", – ідеться у повідомленні.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, унаслідок чого зруйновано магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Наслідки удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару

"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", – додали в ДСНС.

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