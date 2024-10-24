У Старокостянтинові внаслідок атаки пошкоджено готелі, магазин і двоповерхову будівлю

Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" в Старокостянтинові пошкоджено готелі і двоповерхову будівлю. На місцях падіння виникли пожежі.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, тож вогонь не розповсюдився. Про це повідомили в ДСНС України.
"З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей", – ідеться у повідомленні.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, унаслідок чого зруйновано магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.
"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", – додали в ДСНС.