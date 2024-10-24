На Київщині під час 9-годинної тривоги оборонці знищили усі ворожі цілі

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Російські окупанти уночі вкотре атакували Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 9 годин.

Про це повідомили у Київській ОВА.

В області працювали сили ППО, які знищили усі ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.

Постраждалих серед населення немає.

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.

Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Уночі захисники збили довкола Києва близько 10 ударних БпЛА.