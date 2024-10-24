​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині під час 9-годинної тривоги оборонці знищили усі ворожі цілі

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. 

На Київщині під час 9-годинної тривоги оборонці знищили усі ворожі цілі
Наслідки атаки
Фото: Національна поліція в Telegram

Російські окупанти уночі вкотре атакували Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 9 годин. 

Про це повідомили у Київській ОВА. 

В області працювали сили ППО, які знищили усі ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.

Постраждалих серед населення немає. 

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. 

Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Уночі захисники збили довкола Києва близько 10 ударних БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies