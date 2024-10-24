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Російські окупанти вбили двох мешканців Херсонщини. Семеро – поранені

Окупанти били по критичній та енергетичній інфрастуктурі області.

Російські окупанти вбили двох мешканців Херсонщини. Семеро – поранені
Росіяни атакували геріатричний центр на Херсонщині. Фото ілюстративне
Фото: Херсонська обласнеа прокуратура

Російські окупанти за добу вбили двох мешканців Херсонщини, ще сімох поранили. 

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, армія РФ атакувала 25 населених пунктів області. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Микільське, Інженерне, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Білозерка, Широка Балка, Томина Балка, Розлив, Новодмитрівка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Зимівник, Берислав, Шляхове, Новоолександрівка, Милове, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам'янка.

Російські військові поцілили у стільникову вежу, два освітні заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. 

Також окупанти били по критичній і енергетичній інфраструктурі, понівечили лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки.

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