Генштаб: на фронті відбулися 132 бої, майже 40 – на Покровському напрямку

Станом на 22.00 23 жовтня на фронті відбулися 132 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдали одного ракетного удару, 73 авіаударів із застосуванням 117 КАБів, більш ніж 610 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько три тисяч обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулися сім бойових зіткнень. П’ять атак в районах Вовчанська та відбили, ще дві тривають.

На Куп’янському противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі тривають.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника відбили, ще чотири боєзіткнення тривають, ситуація контрольована.

На Краматорському були п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

Ворог чотири рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецька та Неліпівки три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.

Інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут упродовж дня агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність зберігається у районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Загалом 29 атак на напрямку вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають. За сьогодні втрати агресора на ьому напрямку ягнули 348 осіб вбитими і пораненими. Знищені один БТР, одна БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одна гармата й один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені.

На Курахівському налічується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському відбулося п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинили у районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському одну безуспішну атаку ворога відбили поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території РФ. На даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ.