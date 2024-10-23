Президент США Байден прокоментував рішення надати Україні $20 млрд за рахунок відсотків від заморожених росактивів

"Це ще одне нагадування Володимиру Путіну про те, що світ згуртувався навколо України", - наголосив Байден.

Білий дім назвав історичним рішення використовувати російські державні активи для підтримки України.

Президент США Джо Байден прокоментував із цього приводу намір Штатів виділити $20 млрд у межах ініціативи G7 надати Києву $50 млрд кредиту за рахунок надприбутків від заморожених активів РФ.

«Після жорстокого вторгнення Росії в Україну G7 зробила сміливі дії щодо знерухомлення суверенних активів Росії в наших юрисдикціях і зобов'язалася, що ці активи залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, завдану нею Україні», - наголосив Байден.

Президент США підтвердив, що у межах пакету G7 Сполучені Штати 23 жовтня оголошують про надання кредиту в розмірі $20 млрд.

«…Україна може отримати необхідну їй допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Ці кредити підтримають народ України, який захищає та відновлює свою державу. І наші зусилля чітко дають зрозуміти: тирани нестимуть відповідальність за завдану ними шкоду», - наголосив американський президент.

Байден запевнив, що «Росія не переможе у цьому конфлікті. Переможе народ України».

«Це ще одне нагадування Володимиру Путіну про те, що світ згуртувався навколо України, а Сполучені Штати та наші партнери з G7 продовжать підтримувати її на кожному кроці», - додав лідер США.