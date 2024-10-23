Зеленський: США ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів

Сполучені Штати ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту, який погасять за рахунок прибутку від заморожених на Заході активів РФ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
"Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами", — заявив Зеленський.
Президент наголосив, що кошти є частиною рішення "G7" щодо надання Україні 50 млрд доларів. Це необхідно для захисту та стійкості України.
"Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи", — додав президент.
Також глава держави провів нараду з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити.
Президент додав, що "сьогодні була зустріч із представниками українського громадянського суспільства. Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону".
"Детально обговорили План перемоги та нашу потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою. Ми розраховуємо на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. А також щодо розвитку нашої системи оборони. Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці", — додав президент.
- Як роз’яснив заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх на пресконференції, США надають $20 млрд для України у рамках кредиту G7, ще $30 млрд кредиту надійдуть від ЄС, Великобританії та Японії.
- Рада ЄС 23 жовтня схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту. Пакет схвалили після успішного завершення письмової процедури. Тепер рішення мають оприлюднити в Офіційному журналі ЄС і воно вступить у силу.