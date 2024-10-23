Зеленський: США ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів

Сполучені Штати ухвалили рішення про передачу Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту, який погасять за рахунок прибутку від заморожених на Заході активів РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що кошти є частиною рішення "G7" щодо надання Україні 50 млрд доларів. Це необхідно для захисту та стійкості України.

"Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи", — додав президент.

Також глава держави провів нараду з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити.

Президент додав, що "сьогодні була зустріч із представниками українського громадянського суспільства. Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону".

"Детально обговорили План перемоги та нашу потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою. Ми розраховуємо на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. А також щодо розвитку нашої системи оборони. Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці", — додав президент.